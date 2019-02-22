В Кропивницком из-за неуплаты алиментов у мужчины отобрали внедорожник
Патрульные и государственные исполнители провели арест и изъяли транспортное средство
В Кропивницком наложили арест на автомобиль за неуплату его владельцем алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кировоградской области. Событие произошло вчера, около 15:00, на улице Попова.
Кроме долга в связи с распределением общего имущества бывших супругов, владелец авто задолжал своей бывшей жене алименты на содержание малолетней дочери в 32 тысячи гривен.
Патрульные и государственные исполнители провели арест и изъяли транспортное средство, принадлежащее должнику. Сейчас авто отправили для хранения на специальную площадку.
Сейчас государственные исполнители решают вопрос относительно оценки транспортного средства и последующей его реализации, чтобы погасить долги и восстановить права ребенка.
Ранее мы писали, что в Запорожье за долги по алиментам у мужчины конфисковали машину. Как стало известно, патрульные остановили автомобиль, который находился в розыске за неуплату алиментов.
Напомним, алиментщиков в Украине принудительно отправят на работу. Журналисты выяснили, что грозит тем, кто продолжает уклоняться от уплаты долга:
В январе 2019 года Министерство юстиции Украины заявило о старте следующего этапа кампании по взысканию задолженности по алиментам, в частности злостным неплательщикам алиментов будут предлагать работу.
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