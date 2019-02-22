В Кропивницком из-за неуплаты алиментов у мужчины отобрали внедорожник

Патрульные и государственные исполнители провели арест и изъяли транспортное средство

Фото: полиция.

В Кропивницком из-за неуплаты алиментов у мужчины отобрали внедорожник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/04f/639/5c704f6392cfe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/04f/639/5c704f6392cfe.jpg 2019-02-22T21:41:00+02:00 Другие регионы Патрульные и государственные исполнители провели арест и изъяли транспортное средство

В Кропивницком наложили арест на автомобиль за неуплату его владельцем алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кировоградской области. Событие произошло вчера, около 15:00, на улице Попова.

Кроме долга в связи с распределением общего имущества бывших супругов, владелец авто задолжал своей бывшей жене алименты на содержание малолетней дочери в 32 тысячи гривен.

Патрульные и государственные исполнители провели арест и изъяли транспортное средство, принадлежащее должнику. Сейчас авто отправили для хранения на специальную площадку.

Сейчас государственные исполнители решают вопрос относительно оценки транспортного средства и последующей его реализации, чтобы погасить долги и восстановить права ребенка.

Ранее мы писали, что в Запорожье за долги по алиментам у мужчины конфисковали машину. Как стало известно, патрульные остановили автомобиль, который находился в розыске за неуплату алиментов.

Напомним, алиментщиков в Украине принудительно отправят на работу. Журналисты выяснили, что грозит тем, кто продолжает уклоняться от уплаты долга:

В январе 2019 года Министерство юстиции Украины заявило о старте следующего этапа кампании по взысканию задолженности по алиментам, в частности злостным неплательщикам алиментов будут предлагать работу.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Кропивницком из-за неуплаты алиментов у мужчины отобрали внедорожник". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.