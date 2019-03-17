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В Кропивницком кота освободили из бетонного плена

Сегодня, 02:21

Двенадцать суток животное было заблокировано в подвале

В Кропивницком кота освободили из бетонного плена Другие регионы Двенадцать суток животное было заблокировано в подвале

Двенадцать суток заблокирован в подвале. В Кропивницком кот провалился в вентиляционный канал многоэтажки. Туда его, вероятно, загнали уличные животные. Несколько дней его пытался самостоятельно извлечь житель общежития. Потом – присоединились спасатели, зоозащитники и даже журналисты.

Юрий регулярно подкармливал кота. Неделю пытался его спасти самостоятельно.

"Он кастрированный нормальный котик – тихий, спокойный. Везде его гоняют коты агрессивные. Я же не знал, что там в дырке колодец, и туда тарелочку поставил. Одеяло спускал, связывал, купил сетку специальную, пластиковую, валерьянку пробовал на полотенце, чтобы его заманить. Не шел он, не реагировал", – делится Юрий Будак, житель общежития.

На помощь Юрий позвал спасателей, зоозащитников и журналистов. Чтобы из бетонной ловушки достать рыжего Мурзика, нужно было разобрать часть стены в подвале. Но без согласования с владельцем общежития это делать запрещено. На получение разрешения ушло четыре дня уговоров и переговоров. Сама спасательная операция продолжалась несколько часов.

Испуганного, но невредимого Мурзика передали Юрию.

"Домашнее животное, которое находилась всю свою жизнь дома, в квартире, оно не приспособлено к уличной жизни. Поэтому я считаю, что это очень большой стресс для него. Он не знает, как себя вести на улице, а также в такой ситуации", – говорит Екатерина Дорош, зоозащитница.

Несмотря на трех собственных кошек дома, спасенного Мурзика Юрий забрал себе.

Ранее мы писали, что в Калиновке Винницкой области из выгребной ямы вытащили шестеро щенят. Туда их выбросили неизвестные на верную смерть, но визг собак услышали прохожие и вызвали спасателей. По словам очевидцев, около ямы еще бегала мать щенят. После спасения и ее, и малышей забрали местные. Двум щенкам уже нашли хозяев. 

Напомним, недавно в Виннице супруги спасли бездомного пса, который со сломанным после ДТП позвоночником умирал на остановке. Пара забрала собаку домой и назвали Бимом – теперь у пса есть свой уютный уголок и игрушки.

Также ранее мы писали о том, как в Черниговской области семья променяла город на село ради спасения животных

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Тег видео, подвал, кот, спасение, Кропивницкий

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