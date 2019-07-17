В Кропивницком водитель умер после стычки с патрульными

Инцидент расследует прокуратура

Фото: Pixabay

В Кропивницком полиция и прокуратура расследуют смерть гражданина после задержания его патрульными.

Как сообщает сайт Нацполиции, вчера около 22.30 на улице Садовая за нарушение правил дорожного движения наряд патрульной полиции остановил автомобиль ВАЗ, у водителя которого имелись признаки опьянения и не было при себе документов на право управления транспортным средством.

На месте происшествия гражданин отказывался выполнять законные требования полицейских и пытался затеять драку с ними.

Далее мужчина позвал на место происшествия своих знакомых, которые также устроили потасовку с патрульными. В отношении указанных лиц и водителя полицейскими были применены спецсредства.

После задержания патрульные заметили, что водитель автомобиля ВАЗ теряет сознание. Полицейские сразу начали оказывать домедицинскую помощь и вызвали на место скорую помощь. После приезда скорой и оказания первой неотложной помощи, врачи констатировали смерть мужчины.

Во время предварительного осмотра тела судебно-медицинским экспертом видимых телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти, не обнаружено. Более подробно причины смерти будут устанавливаться экспертизой.

Сегодня на улице возле управления патрульной полиции в Кировоградской области состоялась пресс-конференция начальника ведомства Антона Цюцюры По его словам, следствие не видит связи между действиями патрульных и смертью водителя.

Сын умершего Богдан Собченко рассказал изданию Dozor свою версию происшествия.

По его словам, в этот вечер они с отцом общались дома, а потом тот собирался идти спать. Однако отцу кто-то позвонил и он уехал из дома.

"Я даже не услышал, что он уехал. Вскоре отец позвонил и сказал, что его остановили полицейские у поворота на Садовую и попросил меня привезти документы. Я позвонил брату, который был со своей девушкой рядом с местом конфликта. Мы приехали все вместе и увидели, что его извлекли из машины. Моя жена подошла к ним, пыталась поговорить с патрульными, выяснить ситуацию, но они сказали: "Кто вы такие? Идите отсюда!" Один из патрульных пошел к машине за дубинкой, он начал нас бить – отца, меня, брата, жену...", – рассказал сын пострадавшего.

"Патрульные использовали перечные баллончики, на улицу выбежали соседи, которые начали кричать: "Что вы делаете ?!" Отец в это время уже лежал в наручниках, но они все равно продолжали его избивать. Один из полицейских сел на него, другой добивал дубинкой", – добавил Богдан Собченко.

По словам невестки покойного Александра Собченко, свекор не оказывал никакого сопротивления полицейским. Даже когда копы начали его толкать, пенсионер просто отходил и не вступал в схватку. Завершилась драка только тогда, когда пострадавший не подавал никаких признаков жизни и кровь пошла через рот, рассказала Ольга Собченко.

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По информации прокуратуры Кировоградской области, расследование обстоятельств смерти водителя после встречи с патрульными находится на их контроле.

Как сообщалось, в Ирпене под Киевом в полицейском участке задержанный скончался от огнестрельного ранения.

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