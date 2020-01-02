В Кропивницком мужчина во время ссоры с женой взорвал гранату

В результате взрыва мужчина, воевавший на Донбассе, погиб

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В Кропивницком на территории частного дома по улице Андреевской произошла трагедия: в результате взрыва гранаты погиб мужчина, его жена оказалась в больнице.

Как сообщает местное издание "Утренний город", инцидент произошел 31 декабря, около 10 часов утра, во время ссоры супружеской пары.

Выяснилось, что жертвой взрыва стал мужчина, ранее воевавший на Донбассе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения и поссорившись с женой, он решил взорвать гранату РГД-5.

В результате ветеран погиб, а его жена с ранением головы оказалась в реанимацию.

По предварительным данным, гранату бывший военный привез из зоны боевых действий, где в 2015-2016 годах служил в 72-й отдельной механизированной бригаде, и хранил ее у себя дома.

Напомним, ранее взрыв прогремел в столичной многоэтажке. Мужчина подорвался на гранате вместе с сожительницей. Подрывник погиб сразу, а женщина от полученных травм скончалась в больнице через несколько часов.

Также мы сообщали о взрыве гранаты в одном из киевских общежитий, когда погибли два человека.

"Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а другой – на строительстве", – заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

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