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В Кропивницком на голову горе-ремонтников обрушилась крыша многоэтажки: фото

28 марта, 19:56

Денис Беспалов , Юлия Бабак

Подъезд, где произошла авария, отключен от всех коммуникаций

Сегодня в Кропивницком в пятиэтажке по улице Яновского, 159 обвалились бетонные плиты перекрытия крыши в одном из подъездов. Оказалось, что квартиру на последнем этаже пытались реконструировать. Но ремонтники проигнорировали все строительные нормы и демонтировали "несущую" стену. После этого плиты перекрытия просто обвалились.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Дом панельный. Чтобы избежать дальнейшего разрушения, перекрытия между четвертым и пятым этажами будет укреплен.

Последствия обрушения. Фото "Сегодня"/Юлия Бабак

Последствия обрушения. Фото "Сегодня"/Юлия Бабак

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Как сообщают местные власти, будет проведена экспертизу, чтобы установить степень повреждений.

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Скорее всего, для оперативности восстанавливать крышу будут за счет резервного фонда города.

Последствия обрушения. Фото "Сегодня"/Юлия Бабак

Последствия обрушения. Фото "Сегодня"/Юлия Бабак

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Тем временем правоохранители проведут расследование случая.

К счастью в этой ситуации обошлось без жертв. Но подъезд, где произошла авария, отключен от всех коммуникаций. Люди остались без воды, газа и света.

Последствия обрушения. Фото "Сегодня"/Юлия Бабак

Последствия обрушения. Фото "Сегодня"/Юлия Бабак

Жителей пока придется отселить из дома. Если кому-то некуда переехать, местная власть обещает организовать проживание в гостинице "Турист".

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Ранее сообщалось, что во Львове обвалилась крыша здания, под завалами оказался охранник, он погиб.

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ремонт крыша многоэтажка обрушение

Источник: Сегодня

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