В Кропивницком на крупной взятке поймали депутата горсовета

В Кропивницком на взятке в размере 5,5 тысяч долларов США поймали депутата городского совета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Чиновника задержали во время получения взятки 8 сентября. Как выяснилось, мужчина вымогал от местного предпринимателя 5,5 тысяч долларов США за вынесение на рассмотрение сессии горсовета вопроса о предоставлении этому ему 0,22 га земли и за позитивное голосование депутатов горсовета по этому вопросу на очередной сессии.

Примечательно, что подозрение задержанному депутату лично вручил прокурор области Анатолий Коваленко. По факту преступления правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Мужчине уже избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.