В Кропивницком на крупной взятке поймали следователя полиции

Мужчина вымогал у подозреваемого в краже три тысячи долларов

В Кропивницком на получении взятки в три тысячи долларов задержали следователя местной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Как выяснилось, "правоохранитель" требовал взятку от 36-летнего местного жителя, которого ранее на выходе из магазина охрана задержала с неоплаченным товаром. 22-летний лейтенант предложил переквалифицировать дело, чтобы мужчина мог получить наказание, которое не предусматривает лишения свободы.

На данный момент следователями прокуратуры Кировоградской области по факту вымогательства взятки открыли уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины. За совершение коррупционных действий мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.