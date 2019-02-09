В Кропивницком на взятке погорел чиновник исполнительной службы
Для получения взятки мужчина привлек посредника
В Кропивницком сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке начальника одного из райотделов государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, чиновник требовал 10 тысяч гривен от местного жителя. За эти деньги мужчина пообещал посодействовать положительному решению вопроса о снятии ареста на имущество. Для получения взятки чиновник привлек посредника.
Сначала правоохранители при получении денег задержали посредника, а потом в служебном кабинете задержали самого чиновника.
"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", – отметили в СБУ.
Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Кропивницком на взятке погорел чиновник исполнительной службы". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вымогала взятки у рожениц: в Черкассах задержали врача
Женщину задержали на рабочем месте во время получения взятки
В Винницкой области на взятке погорела чиновник миграционной службы
Женщина вымогала от местного жителя 5 тысяч долларов США