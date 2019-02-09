В Кропивницком на взятке погорел чиновник исполнительной службы

Для получения взятки мужчина привлек посредника

Фото: СБУ.

В Кропивницком на взятке погорел чиновник исполнительной службы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ec2/06b/5c5ec206ba075.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ec2/06b/5c5ec206ba075.jpg 2019-02-09T14:06:00+02:00 Другие регионы Для получения взятки мужчина привлек посредника

В Кропивницком сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке начальника одного из райотделов государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.







Как выяснилось, чиновник требовал 10 тысяч гривен от местного жителя. За эти деньги мужчина пообещал посодействовать положительному решению вопроса о снятии ареста на имущество. Для получения взятки чиновник привлек посредника.

Сначала правоохранители при получении денег задержали посредника, а потом в служебном кабинете задержали самого чиновника.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", – отметили в СБУ.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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