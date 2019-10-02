В Кропивницком обстреляли дом прокурора

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В Кропивницком обстреляли дом сотрудника прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

"Событие имело место 1 октября 2019 в г. Кропивницкий. В частности, злоумышленники совершили ряд выстрелов в сторону жилого дома и двора работника прокуратуры, в то время, как в домовладении находилась жена и двое маленьких детей. При этом нападавшие угрожали расправой прокурору и его семье", – отмечается в сообщении.

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Сообщается, что следствием установлено вероятную причастность стрелявших к преступной группировке, противоправную деятельность которой расследовал прокурор.

Предварительная правовая квалификация преступления – ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали, что в Одессе пьяный мужчина, увидев возле своего дома автомобиль с тремя незнакомцами, взял карабин и открыл из него стрельбу. Стрелок не угомонился даже тогда, когда незнакомцы тронулись с места. Правоохранители задержали 43-летнего мужчину.

Кроме того, ранее в Киеве на улице Федорова в троллейбусе произошел конфликт со стрельбой, в результате которого пострадали два человека, они с огнестрельными ранениями госпитализированы в больницу.

А в Харькове при невыясненных обстоятельствах была обстреляна аптека.

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