В Кропивницком от коронавируса умерли двое врачей: что о них известно

В Кировоградской области коронавирусная инфекция уже унесла жизни 13 человек. Среди них – двое медиков. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в пресс-службе областной государственной администрации.

Жертвами коронавируса стали двое врачей Центра экстренной скорой помощи.

"68-летний мужчина работал врачом диспетчерской службы. В конце марта ушел в плановый отпуск, заразился в бытовых условиях. На работу после подтверждения инфицирования коронавирусом не выходил. Не участвовал в лечении пациентов с COVID-19. Находился в стационаре в Центральной городской больницы в Кропивницком. Смерть наступила 17 апреля", – сообщили нам в ОГА.

Второй врач, которая умерла из-за COVID-19, – 72-летняя фельдшер.

"72-летняя женщина работала фельдшером. С начала марта находилась на больничном с переломом. Аналогично инфицировалась в бытовых условиях. Плохое самочувствие зафиксировано ориентировочно в начале апреля. ПЦР-тест был положительным. Все это время на работе не находилась. Скончалась 19 марта в Центральной городской больницы в Кропивницком", – рассказали сайту "Сегодня" в Кировоградской областной государственной администрации.

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По словам медиков, оба врача имели подтвержденный тест на коронавирус, однако умерли от тяжелых сопутствующих заболеваний.

В общем в Кировоградской области на сегодняшний день, 22 апреля, инфицировались 84 медработника, двое из них были обнаружены за минувшие сутки. Среди них – восемь уже выздоровели.

А в Ровенской области коронавирусную инфекцию диагностировали у 62 медицинских работников. Примечательно, что у 51 из них заболевание протекает нетипично – любые симптомы COVID-19 отсутствуют.

О работе во время и после карантина – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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