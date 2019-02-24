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В Кропивницком отец школьницы ранил топором ее друга

Сегодня, 04:53

Мужчина разозлился, что дочь ушла с компанией в сауну, и пытался силой ее оттуда забрать

В Кропивницком отец школьницы ранил топором ее друга Другие регионы Мужчина разозлился, что дочь ушла с компанией в сауну, и пытался силой ее оттуда забрать

В Кропивницком отец школьницы ранил топором ее друга. Разозлился, что дочь ушла с компанией в сауну, и пытался силой ее оттуда забрать. Девушка – сопротивлялась, за нее вступился 15-летний Кирилл. И получил – удар в лицо.

"Он зашел, увидел, что там много пацанов в плавках. Ну не знаю, что он там себе надумал, Он не знал, что я ее парень", – делится Кирилл Соловей, пострадавший.

Десять парней и три девушки. Компания праздновала в сауне шестнадцатилетие товарища. Отец пытался силой забрать дочь.

"Взял Веру за волосы и начал тянуть к машине. Мы начали заступаться, отталкивать, а потом я уже увидел у него в руках топор. Получается оттолкнул его от себя и получил топором по голове", – рассказывает Килилл.

Праздновали День рождения товарища подростки в частном доме с сауной. Сняли его заранее. Родители пострадавшего говорят – о планах детей знали. В пристойности их поведения были уверены.

"Мы знали – где что как. Что они там и никуда не разбегаются. Никуда не выйдут и не найдут себе приключений. Ну вот приключения приехали сами", – говорит Оксана Соловей, мать пострадавшего.

Одним ударом топора не обошлось. После столкновения с подростками, которые вступились за подругу, ее родители вернулись с вооруженными друзьями.

"Я закрылся в туалете, чтоб меня не видели, и с туалета уже слышал, как Веру забирали оттуда домой. Кричали – девочка Вера, давайте ее сюда, стреляли, выламывали двери", – продолжает пострадавший.

Не хотела ехать с родителями и пряталась, рассказала о Вере работница сауны.

"Она спряталась у меня на кухне, девочка эта. Я говорю – ты как хочешь, а она – пожалуйста не Открывая. Говорю, что ты хочешь, чтоб мне сейчас дом здесь взорвали", – рассказывает женщина.

Но отец девушки считает свои действия самозащитой.

"Мы с женой подверглись нападению группы полупьяных подростков", – говорит Виталий Пересунько, подозреваемый в нападении на подростка.

Рассказывает, что его 14-летняя дочь отпросилась на День рождения друга в кафе. И, когда узнал, что на самом деле празднуют в сауне, немедленно поехал ее забирать.

"Я когда туда зашел, там было накурено, топор можно било повесить. Просто в воздухе, он бы висел. Там воняло алкоголем. Я начал ее туда оттуда забирать. Она вела себя совершенно неадекватно. Не хотела уезжать. Я ее взял за руки, выволок на улицу, дальше произошло самое плохое", – делится мужчина.
 

Алкоголь на вечеринке несовершеннолетних действительно был, – подтвердила сотрудница сауны. Так называемая "слабоалкоголка". Однако пьяным, в частности потерпевшего, врач не назвал. Его больше поразила глубина раны.

"Рана была на всю глубину, полностью повреждены мышцы лица. Может алкоголь и был, но когда зашивали, запаха я не слышал", – говорит Василий Залевский, хирург – стоматолог.

У Кирилла впереди еще одна операция. А Виталия Пересунько арестовали на два месяца без права внести залог. Ему инкриминируют покушение на жизнь, за такое грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы.

Ранее в Одессе мужчина пришел в школу с топором для того, чтобы "разобраться" с обидчиками своего ребенка. 

А в Харькове женщина с топором атаковала юную девушку. С рублеными ранами головы пострадавшая оказалась в больнице.

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Тег видео, нападение, подросток, ранение, топор, Кропивницкий

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