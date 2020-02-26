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В Кропивницком показали, как и куда будут отвозить больных с коронавирусом (фото)

26 февраля, 18:01

Медики показали бригады скорой и палаты, куда будут доставлять заболевших коронавирусом

Медики Кропивницкого показали свою подготовку к возможной госпитализации пациентов с коронавирусом.

Как сообщает местное издание "Точка доступа", на прием людей с вирусом ориентировали областную больницу.

Заведующая инфекционным отделением учреждения Елена Смирнова рассказала, что на случай госпитализации подобных больных для оказания помощи подготовлены две бригады врачей.

В свою очередь, медик из специальной бригады Маргарита Сокирская заверила, что их карета скорой помощи оборудована всеми необходимыми аппаратами – начиная от дефибрилляторов и аппаратов искусственной вентиляции легких, до дезинфицирующих средств.

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После госпитализации человека с коронавирусом карета скорой помощи будет отправляться на санитарную обработку, а медиков бригады на 14 дней изолируют в специальный бокс.

Специальные костюмы врачей бригады оборудованы респираторами, очками, двумя парами перчаток, которые герметично надеваются на стерильные одноразовые халаты, специальными бахилами и одноразовыми салфетками. Все элементы костюма после использования будут уничтожены.

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Всего в больнице оборудованы два реанимационных зала и четыре бокса, а медики имеют в наличии 200 комплектов спецодежды.

По словам заведующей отделением, в область уже доставили достаточное количество экспресс-тестов для определения коронавируса.

Смирнова отметила, что, если у доставленного в больницу не подтвердится коронавирус, его переведут из бокса в инфекционное отделение.

Напомним, ранее в Черновцах госпитализировали двух человек, вернувшихся из Италии – у них подозревали коронавирус, однако позже выяснилось, что пациенты больны "всего лишь" воспалением легких.

Также мы сообщали о результатах тестирования на коронавирус 48 человек в санатории Новых Санжар, эвакуированных из Китая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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