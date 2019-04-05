В Кропивницком полицейские задержали наркодилера
Мужчине грозит от шести до десяти лет лишения свободы
В Кропивницкому полицейские задержали мужчину, который продавал каннабис в городе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Кировоградской области.
Как выяснилось, полицейским сообщили о том, что один из жителей города сбывает в собственном доме наркотики. Во время обыска в его доме нашли около 2 килограмма каннабиса. Сейчас изъятые наркотики направили на экспертизу. Сам наркодилер уже был судим за незаконный оборот наркотиков.
"По ее результатам по данному факту будет принято решение о привлечении гражданина к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что задержанному грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет.
Напомним, недавно в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали участников преступной группировки, которая занималась производством и сбытом амфетамина. А в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.
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