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В Кропивницком полицейский сбил пешехода: пострадавший в больнице

9 ноября, 12:49

О происшествии уже сообщили в прокуратуру и Государственное бюро расследований

фото: dozor

фото: dozor

В Кропивницком работник полиции сбил пешехода. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Кировоградской области.

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел 8 ноября около 18:00. В то время полицейский находился вне службы. Свидетели происшествия рассказали, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП 40-летний мужчина получил телесные повреждения, он госпитализирован в лечебное учреждение. Водитель транспортного средства был трезв.

На месте происшествия работают следователи. О случившемся также сообщено работникам прокуратуры и ГБР. Полиция начала уголовное производство. Все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, ранее на улице Академика Заболотного водитель легковушки ГАЗ-3110 выехал на полосу встречного движения , где столкнулся с SsangYong. В результате происшествия пассажирка ГАЗ получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Как мы сообщали, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков.

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ДТП сбили полицейский кировоградская область Кропивницкий

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