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В Кропивницком полиция изъяла у водителя автомобиль за не уплаченный кредит в банке

Сегодня, 18:53

Владелица авто утверждает, что не знала о том, что машина в розыске

Патрульные забрали у водителя автомобиль за не уплаченный кредит. Как оказалось, машина была в розыске, но владелица, по ее словам, об этом не знала. "Сегодня" выяснили, как действовать в такой ситуации и можно ли вернуть машину, которая вам уже не принадлежит.

В центре Кропивницкого Алла заехала на пешеходную улицу и припарковала авто в запрещенном месте. Сразу же к ней подошли патрульные чтобы проверить документы и выписать протокол. Тогда выяснили, что ее машина уже год в розыске.

"В дальнейшем патрульные вызвали на место происшествия государственных исполнителей, которые изымали это транспортное средство", – рассказал представитель патрульной полиции в Кировоградской области Дмитрий Попершняк.

Сумма кредита составляет 174 тысячи. В настоящее время проводится описание имущества. Как оказалось, кредит в банке взял муж Аллы.

Чтобы вернуть машину, супругам нужно погасить долг банка и предоставить справку об этом исполнительной службе. Иначе автомобиль продадут с молотка. Также Алла может ее выкупить на этом же аукционе на общих условиях и таким образом погасить долг.

"Этот автомобиль будет передан в наш Кировоградский филиал государственного предприятия СЭТАИ – системы электронных торгов арестованным имуществом на площадку для реализации его в электронном виде. За счет реализации этого автомобиля будет погашен долг именно этому банку", –  прокомментировал начальник управления юстиции в Кировоградской области Вадим Гуцул.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли коллекторы отобрать квартиру за неуплаченный кредит.

Также мы рассказывали, что такое налоговый возврат и какие его особенности.  

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Тег кредит, полиция, розыск, автомобиль, изьятие

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