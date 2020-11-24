В Кропивницком попался на взятке чиновник управления Гоструда

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы

В Кропивницком правоохранители задержали на взятке чиновника управления Гоструда.

Реклама

Как рассказали в преcc-службе ГУНП, заведующий одного из секторов требовал тысячу долларов США неправомерной выгоды. За деньги он обещал представителю сообщества составить положительное заключение по результатам расследования несчастного случая на предприятии, в результате которого погиб человек.

С места задержания полицейские изъяли сумму неправомерной выгоды, а чиновника задержали. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Реклама

Ранее мы сообщали, что начальник управления Укртрансбезопасности в Черновицкой области попался на взятке. Чиновнику готовятся вручить подозрение в совершении преступления.

Также напомним, СБУ разоблачила таможенников на вымогательстве взяток в аэропорту "Борисполь". Организовали схему двое главных государственных инспекторов таможенного поста.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама