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В Кропивницком прогремел взрыв в многоэтажке: есть пострадавшие (фото)

9 марта, 21:38

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Семерых человек эвакуировали из здания

В Кропивницком в жилой многоэтажке прогремел взрыв, после чего начался пожар. В результате пострадали двое людей.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что взрыв случился в однокомнатной квартире на втором этаже девятиэтажки по ул. Юрия Коваленко. Когда спасатели прибыли на месте, в квартире уже был пожар.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека. Еще семь граждан эвакуировали.

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Огонь потушили в 20:40. На месте работали 20 человек личного состава и 7 единиц техники. Пока причина взрыва неизвестна.

Напомним, в Киеве рядом с гаражными помещениями произошел взрыв, от которого в соседнем доме повыбивало окна.

Кроме того, в Николаевской области 1 марта произошел взрыв котла в школе. В помещении котельной под железобетонной плитой находился человек.

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взрыв спасатели пострадавшие пожар Кропивницкий
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