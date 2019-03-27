В Кропивницком прогремели четыре взрыва

По предварительным данным, взорвалась газовая заправка

Фото: gre4ka.info.

В Кропивницком прогремели четыре взрыва //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bc8/177/5c9bc81776c6d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bc8/177/5c9bc81776c6d.jpg 2019-03-27T21:01:00+02:00 Другие регионы По предварительным данным, взорвалась газовая заправка

Сегодня, 27 марта, около 20.00 в Кропивницком, где ранее пять человек пострадали в ДТП с маршруткой, произошло четыре взрыва, которые слышали в нескольких районах города, сообщает информационный портал Gречка.

Жители микрорайона Ковалевка сообщают, что после взрывов начался пожар вблизи улицы Киевской.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС области, пока информация уточняется.

Между тем, в соцсетях горожане пишут, что взрыв произошел на газовой заправке на улице Киевской, рядом с которой находится автостоянка.

Сейчас в микрорайоне Ковалевка погас свет. В соседних домах взрывной волной выбило окна.

Ранее мы писали, что в Киеве пьяный водитель врезался в заправку. Мужчина пытался убежать с места аварии, но его до приезда сотрудников полиции задержали свидетели. Пьяный водитель сопротивлялся: у одного из свидетелей разбит нос.

Также напомним, что в Одессе на углу улиц Приморской и Военного спуска автомобиль столкнулся с газовой заправкой. В результате прогремели два взрыва и автомобиль загорелся.

А в Василькове Киевской области на автозаправочной станции в результате взрыва газового баллона загорелась машина.

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