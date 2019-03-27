Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Кропивницком прогремели четыре взрыва

Сегодня, 21:01

По предварительным данным, взорвалась газовая заправка

Фото: gre4ka.info
Фото: gre4ka.info.
В Кропивницком прогремели четыре взрыва //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bc8/177/5c9bc81776c6d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bc8/177/5c9bc81776c6d.jpg Другие регионы По предварительным данным, взорвалась газовая заправка

Сегодня, 27 марта, около 20.00 в Кропивницком, где ранее пять человек пострадали в ДТП с маршруткой, произошло четыре взрыва, которые слышали в нескольких районах города, сообщает информационный портал Gречка.

Жители микрорайона Ковалевка сообщают, что после взрывов начался пожар вблизи улицы Киевской.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС области, пока информация уточняется.

Между тем, в соцсетях горожане пишут, что взрыв произошел на газовой заправке на улице Киевской, рядом с которой находится автостоянка.

Сейчас в микрорайоне Ковалевка погас свет. В соседних домах взрывной волной выбило окна.

Ранее мы писали, что в Киеве пьяный водитель врезался в заправку. Мужчина пытался убежать с места аварии, но его до приезда сотрудников полиции задержали свидетели. Пьяный водитель сопротивлялся: у одного из свидетелей разбит нос.

Также напомним, что в Одессе на углу улиц Приморской и Военного спуска автомобиль столкнулся с газовой заправкой. В результате прогремели два взрыва и автомобиль загорелся.

А в  Василькове Киевской области на автозаправочной станции в результате взрыва газового баллона загорелась машина. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег взрыв

Вы сейчас просматриваете новость " В Кропивницком прогремели четыре взрыва". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

Вкрутили девять шурупов, вставили пластину: Билана прооперировали

Мигель: «Максим Фадеев столько говна сделал в жизни»

Сбежавшую в РФ украинскую звезду уличили в пластике

Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото

Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Отец раскрыл правду о смерти Началовой

8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Сегодня, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Сегодня, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Вчера, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Вчера, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль