В Кропивницком произошла экологическая катастрофа: появилось видео последствий

В Кропивницком произошла экологическая катастрофа – загрязнение реки Биянки превысило норму в пять раз. Рыба тут гниет и на берегу, и на дне, а сам водоем чуть ли не каждый день меняет цвет. Что стало причиной – узнавали журналисты "Сегодня".

Берег небольшой реки Биянка – любимое место отдыха жителей окраины Кропивницкого. Виктор и Сергей дома у водоема приобрели более пяти лет назад и за это время ни разу мора рыбы здесь не видели. Подозревают – в воду попали сельскохозяйственные химикаты.

Как рассказали специалисты Госпродпотребслужбы, по результатам исследований – загрязнение водоема превышает норму в пять раз, а уровень кислорода – в три раза ниже. Кроме того, рыба заражена паразитами.

"Можно говорить о том, что река была загрязнена канализационными водами", – рассказала пресс-секретарь Госпродпотребслужбы в Кировоградской области Наталья Шевченко.

Сейчас на берегу реки лежит мертвая рыба, ведь ее до сих пор не убрали. Большая часть рыбы ушла на дно, и скорее всего, гниет. Ведь здесь стоит невыносимая вонь.

Купаться или ловить рыбу в реке экологи запретили. Пока не восстановят водный баланс. Если виновных в загрязнении Биянки установят, им грозит штраф и возмещение убытков, причиненных окружающей среде.

Напомним, не так давно в Одесской области сотрудники рыбоохранного патруля зафиксировали в Хаджибейском лимане массовую гибель креветки и рыбы.

Ранее мы писали, что в Киеве на Русановском озере массово гибнет рыба. Активисты говорят, что в водоем могло попасть ядовитое вещество.

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