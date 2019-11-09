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В Кропивницком проверили, знают ли чиновники украинский язык

9 ноября, 04:30

На работу в горсовет пропускали только после сдачи теста по языку

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В Кропивницком проверили, знают ли чиновники украинский язык – на работу в городской совет их пропускали только после правильных ответов на вопросы о правилах грамматики, фонетики или литературы.

Те, кто растерялся, могли посмотреть в подсказки – таблицы с "антисуржиками", ударениями и новым правописанием выставили в фойе.

Большинство чиновников, как отметили проверяющие-преподаватели, язык знают.

"Без верби і калини … немає гарної дівчини… України.. а дівчина це наша рідна Україна", – прочитал вслух Сергей Коваленко, начальник управленин ГСЧС Кропивницкого горсовета.

Приняла участие в проверке и заместитель городского головы Наталья Дзюба.

"А они очень сложные? – Нет, не сложные. Слова с противоположным значением? – Антонимы. – Правильно. Проходите, пожалуйста, хорошего дня", – говорят ей.

Напомним, еще до начала работы парламента нового созыва, представитель президентской команды, а ныне спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что "слуги народа" будут говорить в Раде на украинском языке.

Как сообщали новости "Сегодня", 25 апреля Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Документ регулирует порядок применения украинского языка в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

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украинский язык тесты экзамен Кропивницкий

Источник: Сегодня

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