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В Кропивницком расцвели три миллиона тюльпанов

2 мая, 17:13

Цветов в Кропивницком оказалось вдвое больше, чем в прошлом году

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Кропивницком расцвело три миллиона тюльпанов – это вдвое больше, чем в прошлом году. Свыше пятисот сортов завезли из Голландии. Красочные клумбы раскинулись на 12 гектарах городского парка.

Цветы на аллеях в Кропивницком высаживают каждый сезон уже десять лет подряд. Композиции создают так, чтобы растения цвели по очереди. Тюльпановыми плантациями горожане и гости Кропивницкого смогут миловаться как минимум до середины мая.

"Все время расцветают новые клумбы, новые цветы. Сижу на лавочке, а тут аромат тюльпанов, и нарциссов будто где-то на сказочном поле", – поделилась своими эмоциями жители города – Николай и Вера.

"Мы идем сюда, чтобы почувствовать себя молодыми. Да, красота неописуемая", – говорят люди.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Певческом поле прошла выставка тюльпанов, которая называлась "Вокруг света". Из цветов там создали "создали" Венецию, Голландию, Лондон и другие известные города мира.

Ранее мы сообщила, что в ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет", начался сезон цветения весенних растений. Там уже распустились магнолии, зацвели кусты калины, нарциссы и тюльпаны.


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Тег цветы, Кропивницкий, Тюльпан

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Сегодня

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