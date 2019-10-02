В Кропивницком ребенка ударило током в 27 тысяч вольт

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В Кировоградской области 12-летний парень получил удар рязрядом тока в 27 тысяч вольт, пытаясь сделать экстремальное селфи.

Сейчас школьник находитсяв реанимации с ожогами 65% тела, его состояние – критическое. "Сегодня" пообщались с психологами, чтобы узнать, как уберечь детей от опасных развлечений.

Третьи сутки мама 12-летнего Тимура не отходит от реанимации, куда привезли обожженного током сына. Парень практически не приходит в себя.

"Он где-то очень далеко меня слышит. Только что чуть водички попил", – не сдерживая слез, говорит мама пострадавшего Оксана Овчаренко.

По ее словам, в тот день ее сын гулял в парке с друзьями. Как ребенок оказался на железнодорожном вокзале – не понимает. Мать говорит, что не раз предупреждала сына об опасности экстремальных развлечений.

"Он знал, что туда нельзя, какие-то мальчики его пригласили и взяли его "на слабо", – предположила она.

На поезд Тимур с товарищем полез ради селфи. Стал на вагоне во весь рост и его дважды ударило током – чтобы получить удар электричеством, не обязательно касаться электропроводов. Напряжение опасной электродуги действует в радиусе до 2 метров вокруг проводов. При падении подросток получил еще и травмы головы.

Врачи оценивают состояние ребенка как критическое. Его уже дважды прооперировали.

"Комбинированная травма, электротермический ожог 65% тела, ожог дыхательных путей второй степени. Ожоговая болезнь, кататравма, закрытая черепно-мозговая травма", – сообщила врач-реаниматолог Екатерина Семенюк.

Напряжение в высоковольтной сети железных дорог – 27 тысяч вольт, а взбираться на вагоны без спецсредств категорически запрещено даже рабочим.

"Стараемся как-то оградить от железной дороги", – признался электромеханик Александр Чабаненко.

Психологи говорят, что обычно на такие поступки подростки идут, чтобы завоевать авторитет среди сверстников и советуют родителям следить за окружением детей – как в школе, так и в кружках.

"Чтобы он чувствовал, что он нужен, что его замечают, что его слышат. Очень хорошо, если родители будут отводить его в секции, в какие-то кружки, и там хороший благоприятный опыт нахождения в кругу своих ровесников. Ребенок потом переносит это на все сферы своей жизни", – подчеркнула психолог Оксана Чеканова.

Лечение Тимура родителям обходится в десятки тысяч гривен. Как только состояние немного стабилизируется – парня ждут новые операции. Пока прогнозов на выздоровление врачи не дают.

Ранее в Кропивницком 14-летний парень взобрался на крышу поезда, чтобы сделать фото и получил удар током.

Также сообщалось, что погиб молодой зацепер, делавший селфи на крыше электрички.

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