В Кропивницком родственники тяжелобольного COVID-19 напали на врача

В Кропивницком, где ранее мужчине вернули деньги за лечение COVID-19, родственники пациента с подтвержденным коронавирусом напали на врача и угрожали ему физической расправой. Инцидент произошел в инфекционном отделении Центральной городской больнице. Об этом сообщил главный врач ЦГБ Александр Артюх.

По его словам, на сегодня в учреждении находятся на лечении 36 пациентов с COVID-19. Четверо из них – в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Состояние одного из пациентов реанимационного отделения вчера, 20 мая, ухудшилось, поэтому ему была проведена интубация, мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Это очень тяжелая болезнь, от которой в мире умирает очень много людей. И у каждого человека свой, индивидуальный ход болезни. Данный пациент находится у нас на лечении с 10 мая и уже со второго дня человек находится в реанимации. Больше недели врачи борются за его здоровье, прилагая все усилия. Однако, состояние мужчины ухудшается", – рассказал Александр Артюх.

Александр Артюх. Фото: Кропивницкий горсовет

Реклама

Как отметил главный врач, именно из-за ухудшения состояния здоровья родственники набросились на врача и начали угрожать физической расправой.

Чтобы избежать повторения таких ситуаций, с сегодняшнего дня, 21 мая, на территории лечебного учреждения дежурит наряд полиции.

Как рассказала заместитель главного врача по медицинской части Оксана Кабанчук, больницу признали опорной в лечении коронавирусной инфекции, в том числе и по квалификации специалистов.

В тренде Ботсад в Днепре показали с высоты птичьего полета: красивое видео

"Мы полностью доукомплектованы. К сожалению, не всегда мы побеждаем болезнь, но весь медицинский персонал прилагает все усилия, работает круглосуточно. И мы, конечно же, понимаем отчаяние родственников, их горе, понимаем, в каком психологическом состоянии они находятся, но такое отношение к врачам недопустимо", – отметила Кабанчук.

Реклама

Как сообщал сайт "Сегодня", в Кропивницком расследуют вспышку коронавируса в частной клинике. Там COVID-19 заболели десятки медиков и пациентов.

Также в Кропивницком новую инфекцию подхватила местная журналистка Валентина Шаповал. По словам Валентины, коронавирусом переболела вся ее семья.

А тем временем в Василькове разгорелся скандал вокруг захоронения умершей от коронавируса женщины. Похоронное бюро попросило за свои услуги 26 тысяч гривен. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама