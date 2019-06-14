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В Кропивницком семья сбитой насмерть женщины требует наказать водителя

14 июня, 12:05

После наезда пьяный мужчина бросил жертву на произвол судьбы и пытался убежать


В Кропивницком сурового наказания для водителя, который насмерть сбил женщину, требует семья погибшей.

Жуткая авария произошла в прошлый четверг. Водитель в нетрезвом состоянии вылетел на тротуар и сбил 51-летнюю Светлану, чудом не задев других прохожих. Жертву мужчина оставил на произвол судьбы и скрылся с места происшествия.

Очевидцы аварии вызвали скорую. Пока ехали врачи, женщина оставалась в сознании. За жизнь Светланы медики боролись более трех часов, но ее сердце таки остановилось. Как рассказал заведующий реанимации Кировоградской областной больницы Александр Ювенко, женщина получила черепно-мозговую травму и перелом таза, из-за которого потеряла очень много крови.

Как все произошло, видел таксист Георгий. Говорит, водитель-лихач из-за угла на тротуар вылетел на скорости не менее 80 километров в час. Когда водитель скрылся с места, таксист пытался его догнать, но ему это не удалось. Несмотря на это, мужчина запомнил номер автомобиля и сообщил в полицию.

Спустя десять минут копы задержали нарушителя недалеко от Кропивницкого. Водитель – 28-летний местный житель. Мужчина был пьян, и, как рассказали в полиции, раньше его уже задерживали за вождение в нетрезвом виде.

На данный момент водителя арестовали и продолжается суд. И сын погибшей беспокоится, что виновник отделается легким наказанием.

"Мы за то, чтобы по закону человек был признан полностью виновным. Но как бы то ни было это, лично для меня, никоим образом боль нашей семьи сейчас не смягчит. Мамы нет", – поделился с "Сегодня" сын погибшей Александр Коротченко.

На данный момент копы ищут очевидцев аварии, чтобы предоставить как можно больше доказательств вины водителя.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.


Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, женщина, гибель, легковушка, пьяный водитель, Кропивницкий

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