В Кропивницком строитель упал с десятого этажа и выжил

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В Кропивницком строитель упал с высоты 10 этажа и выжил. Мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице.

Как сообщили в областной прокуратуре, было открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности на работах с повышенной опасностью.

Инцидент произошел 28 января, в обеденное время. По данным следствия, во время выполнения работ на крыше здания Территориального управления Государственной судебной администрации с высоты 10 этажа сорвался строитель.

"Работник фирмы-подрядчика во время выполнения работ был не обеспечен надлежащими условиями труда и средствами индивидуальной защиты, что и привело к трагедии. Директору фирмы-подрядчика сообщили о подозрении", – говорится в заявлении прокуратуры.

В ходе досудебного расследования будет дана оценка также и действиям служебных лиц судебной администрации. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы сообщали о масштабном обрушении, которое произошло в Дрогобыче: там рухнула часть жилого дома, под обломками погибли восемь человек.

Жертвами трагедии стала почти целая семья: 64-летняя бабушка, ее 21-летняя внучка и пятилетний внук, а также две их соседки преклонного возраста и 42-летний сосед.

Ранее мы сообщали, что Дрогобычский районный суд определил в виде меры пресечения домашний арест на 60 суток двоим сотрудникам коммунального предприятия, которые были задержаны после обвала дома в Дрогобыче.

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