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В Кропивницком умер водитель, пострадавший при взрывах возле АЗС

Сегодня, 12:26

Виновникам происшествия грозит до восьми лет колонии

Фото: kr.dsns.gov.ua
Фото: kr.dsns.gov.ua.
В Кропивницком умер водитель, пострадавший при взрывах возле АЗС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bef/927/5c9bef9278b12.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bef/927/5c9bef9278b12.jpg Другие регионы Виновникам происшествия грозит до восьми лет колонии

В Кировоградской областной больнице вчера вечером скончался водитель автоцистерны с газом, которая 27 марта взорвалась на автостоянке в Кропивницком.

Об этом сообщила заведующая ожоговым отделением больницы Наталья Корчака, передает канал "Кіровоград".

Двумя днями ранее 58-летнего Анатолия из Кривого Рога перевели из реанимационного отделения в ожоговое.

Напомним, по факту взрыва автоцистерны в Кропивницком местная прокуратура объявила подозрение двум гражданам – руководителю и главному инженеру компании "Элан-Ви", которая хранит и продает газ. Эта фирма арендовала участок, где произошел взрыв.

Мужчин подозревают в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью. Если их вину докажут, им грозит до 8 лет колонии.

Ранее сообщалось, что инженер предприятия был задержан при попытке покинуть Украину. Его шеф в настоящее время находится в больнице.

Как сообщалось, мэрия Кропивницкого пообещала оказать денежную помощь жителям города, пострадавшим от взрывов.

Прокуратура заявила, что взрывы стали следствием нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа между двумя субъектами хозяйствования с использованием автоцистерн.

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Тег взрывы, АЗС, Кропивницкий

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