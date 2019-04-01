В Кропивницком умер водитель, пострадавший при взрывах возле АЗС
Виновникам происшествия грозит до восьми лет колонии
В Кировоградской областной больнице вчера вечером скончался водитель автоцистерны с газом, которая 27 марта взорвалась на автостоянке в Кропивницком.
Об этом сообщила заведующая ожоговым отделением больницы Наталья Корчака, передает канал "Кіровоград".
Двумя днями ранее 58-летнего Анатолия из Кривого Рога перевели из реанимационного отделения в ожоговое.
Напомним, по факту взрыва автоцистерны в Кропивницком местная прокуратура объявила подозрение двум гражданам – руководителю и главному инженеру компании "Элан-Ви", которая хранит и продает газ. Эта фирма арендовала участок, где произошел взрыв.
Мужчин подозревают в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью. Если их вину докажут, им грозит до 8 лет колонии.
Ранее сообщалось, что инженер предприятия был задержан при попытке покинуть Украину. Его шеф в настоящее время находится в больнице.
Как сообщалось, мэрия Кропивницкого пообещала оказать денежную помощь жителям города, пострадавшим от взрывов.
Прокуратура заявила, что взрывы стали следствием нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа между двумя субъектами хозяйствования с использованием автоцистерн.
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