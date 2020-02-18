В Кропивницком устроили быстрые свидания в самолете

12 девушек и 12 парней за час перезнакомились друг с другом

В Кропивницком организовали быстрые свидания в самолете на территории летной академии, сообщает "Ранок з Україною".

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По условиям мероприятия, 12 девушек разместились в самолете ближе к иллюминаторам. Рядом сидели ребята. Каждой паре на общение выделялось по пять минут. После чего ребята пересаживались на места к другим девушкам. В конце часа каждый из участников заполнял анкету, где указывал, кто понравился ему больше всего. Тем, кто понравился друг другу, организаторы мероприятия открывали контактные данные партнера. Формат быстрых свиданий уже давно практикуют в США. В Кропивницком участие в мероприятии приняли и иностранные студенты, которых в городе немало.

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Ранее "Сегодня" подробно рассказывали об этом методе знакомства – в статье " "Экспресс-свидание: как найти мужа за 7 минут".Быстрые свидания придумал раввин Яков Дево из Лос-Анжелеса, который хотел помочь занятым людям найти свои половинки.

Также мы писали о трех самых распространенных ошибках, которые делают молодые люди на первом свидании.

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