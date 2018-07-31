В Кропивницком малыша облили кипятком в доме ребенка

В Кропивницком полуторалетнего малыша облили кипятком в доме ребенка. Мальчик попал в реанимацию с ожогами 12 процентов тела.

Марк находится в больнице уже неделю. Лицо мальчика покрыто ранами, такие же ожоги на голове и на шее. Медики уверяют, что угрозы жизни ребенка уже нет, но он попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Возле больницы дежурят сразу две матери мальчика: биологическая и приемная. Анастасия, родная мать Марка, в свое время отдала мальчика в семью Ольги и Александра, но все равно переживает за состояние ребенка. Мальчик находится в детдоме из-за того, что его приемных родителей обвиняют в том, что они купили этого ребенка. Пока идут суды, родная мать и приемные родители объединились и возмущены действиями воспитателей, которые допустили беду. Все трое уверены: администрация пыталась скрыть беду.

В свою очередь, в доме ребенка признают, что причиной ожогов стал человеческий фактор.

"Воспитатель по неосторожности не проверила, не отрегулировала температуру воды и ребенку нанесла повреждения",- говорит Ирина Крыжановская, в. о. главного врача Кировоградского областного специализированного дома ребенка.

В детдоме уверяют, что не могут отстранить няню от работы, пока не закончится служебная проверка. Между тем ожоги на лице Марка, по словам врачей, заживают довольно быстро.

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