В Кропивницком вандалы обезглавили фигурку крысы у новогодней елки

В мэрии Кропивницкого сообщили о хулиганстве на площади перед горсоветом

/ Фото: Facebook

В Кропивницком хулиганы повредили и разрушили новогодние инсталляции на площади перед зданием городского совета – фигурку крысы, которая будет символом будущего года, говорится в сообщении мэрии.

"Инсталляцию с вертепом, фотозону и фигурки с символами Нового года устраивают на этой локации в течение последних четырех лет, и каждый год находятся "добрые" люди, которые их ломают. Но в этом году вандалы превзошли сами себя – повредили иллюминацию на вертепе, изуродовали фигурки мышей, а новая фотозона с елками на площади Героев Майдана наполовину уже не светится", – рассказала руководитель управления культуры и туризма Анна Назарец.

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Специалисты коммунального предприятия "Горсвет" констатировали, что ремонту иллюминация не подлежит, поскольку поврежден блок управления – из него вырвали провода.

Напомним ранее новости "Сегодня" писали о том, что, чтобы защитить новогодние деревья в столице, коммунальщики начали обрабатывать их специальным веществом. Оно не особенно заметно на стволе, но если принести такое дерево домой, амбре в квартире будет совсем не новогоднее. Работники надевают специальную форму, чтобы не испачкать повседневную одежду. Обрабатывают по старинке – веником.

Также мы рассказывали о том, как журналисты "Сегодня" отправилась в рейд с инспекторами, чтобы проверить происхождение елок на продажу. Как оказалось, более 15 миллионов елок выращивают лесоводы на специальных новогодних плантациях. И законно их сбывают. Но есть и те, которые хотят нажиться почти бесплатно.

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