В Кропивницком во время испытаний теплосети прорвало трубу

На месте аварии образовался фонтан высотой в пятиэтажку



В Кропивницком во время испытаний теплосети прорвало трубу. Там коммунальщики специально повысили давление, чтобы посмотреть, насколько она изношена. Но закончились испытания аварией.

Во время прорыва на месте образовался фонтан высотой в пятиэтажный дом. Кроме того, авария произошла вблизи трансформаторной подстанции. Из-за этого во всем районе пришлось отключать свет. К счастью, в трансформатор вода не попала.

Не так давно в Кривом Роге жильцы четырех квартир остались без электроэнергии и отопления – как только включили тепло, ржавые трубы не выдержали, и горячая вода начала заливать помещения. Один из жильцов дома признался, что готовился праздновать новоселье, но вместо этого ему придется делать ремонт после потопа.

Ранее мы писали о том, что в Днепре у входа в подъезд одной из многоэтажек образовалась полуметровая яма. Жители боятся, что скоро под землей окажутся их квартиры и боятся заходить в подъезд.

А в Херсоне жители одной из пятиэтажек признались, что живут со страхом – их дом может рухнуть в любой момент.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Кропивницком во время испытаний теплосети прорвало трубу". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"