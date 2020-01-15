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В Кропивницком юноша упал в шахту лифта: появились фото

15 января, 14:20

18-летний парень попал в реанимацию

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В Кропивницком прогулка по недостроенному зданию закончилась для 18-летнего парня трагично – юноша упал в шахту лифта.

В пресс-службе местной ГСЧС рассказали, что инцидент произошел в доме по улице Жадова. На помощь пострадавшему бросились спасатели. Они спустились в шахту и передали парня медикам. Спасенного юношу госпитализировали в реанимационное отделение областной больницы.

Напомним, недавно в Днепре 15-летняя девочка упала в шахту лифта и получила множество травм. Все произошло, когда школьница пыталась зайти в лифт, который стоял на первом этаже.

Кроме того, ранее в одном из торговых комплексов города Гайворон в Кировоградской области упал лифт с людьми. Как выяснилось, трос грузовой кабины оборвался, и она с первого этажа обвалилась в подвал магазина. На момент аварии в лифте находились двое пассажиров.

Также мы писали о том, что в Ивано-Франковске предложили решение проблемы опасных и аварийных лифтов.

Сайт "Сегодня" ранее сообщал, что делать, если в доме долго не работает лифт.

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спасатели падение реанимация ГСЧС Кропивницкий юноша

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