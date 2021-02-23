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В Кропивницком задержали декана Летной академии, который требовал взятки от курсантов

23 февраля, 14:06

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За взятки подозреваемый обеспечивал курсантам допуск к полетам

В Кропивницком Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от старшекурсников за допуск к прохождению практических занятий. Деньги он требовал несмотря на успешность и высокий рейтинг будущих пилотов. Стоимость такого "допуска" для одного курсанта декан оценивал в 11,5 тысяч долларов.

Задержали руководителя факультета на рабочем месте сразу после получения первой части взятки – 5000 долларов. Задержание происходило согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении по статье "принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

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Продолжаются следственные действия. Проверяются другие факты его коррупционной деятельности и возможной причастности другого руководства вуза к правонарушению.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области бывший ректор помогал "сдавать" экзамены студентам-медикам.

Также напомним, в Харькове адвокат предлагал взятку следователю.

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взятка декан кировоградская область Кропивницкий коррпуция
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