В Кропивницком задержали "медицинскую" контрабанду: куда пытались продать маски

В Кропивницком служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который пытался продать за границу крупную партию медицинских защитных масок, экспорт которых в стране запретили. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Преступник оказался жителем областного центра. Маски он пытался продать в некоторые страны Северной Америки и Евросоюза. Клиентов он подыскивал на специализированных интернет-платформах, а товар пытался отправить через международные почтовые сервисы. Чтобы скрыть свою деятельность, мужчина вносил в почтовые декларации ложные сведения.

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Оперативники помешали трем попыткам отправить контрабанду за границу. В частности, во время осмотра на таможенном посту "Специализированный" Киевской таможни задержали 3000 медицинских масок. Их мужчина хотел продать за 3000 долларов США. В общем мужчина планировал отправить за границу еще более 10 тысяч защитных повязок.

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Напомним, недавно в Херсоне правоохранители перехватили попытку контрабандного вывоза 21 тысячи медицинских масок в Израиль.

Кроме того, недавно во Всемирной организации здравоохранения рассказали, сколько ежемесячно нужно масок и перчаток для борьбы с коронавирусом.

Как изготовить маску из куска обыкновенной марли – смотрите в видео "Сегодня":

Видео: Сегодня

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