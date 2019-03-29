В Кропивницком защитники леса устроили протест
Активисты возмущены строительством коттеджа в сосновом бору
Участники протеста раскладывают покрывала и корзины с продуктами у стройплощадки в сосновом лесу – они решили устроить тут последний пикник. Ведь на месте любимых лужаек роют котлован, чтобы свести коттедж. Люди уверены – если в бору построят хоть один коттедж, вскоре весь лес превратят в городок.
Примечательно, что с 2014 года эта территория официально признана заповедной. Но участок в частную собственность раздали еще 10 лет назад. Поэтому его владелец останавливать строительство не намерен, но обещает благоустроить территорию вокруг коттеджа и не перекрывать людям доступ к местному озеру.
Напомним, не так давно в Одессе более сотни митингующих вышли на акцию против строительства комплекса для дрессировки породистых собак на месте исторического парка.
Также мы писали о том, что в Мелитополе на месте бывшего исторического памятника началось строительство автомобильной парковки.
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