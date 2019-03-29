В Кропивницком защитники леса устроили протест

Активисты возмущены строительством коттеджа в сосновом бору

В Кропивницком защитники леса устроили протест 2019-03-29T15:40:00+02:00 Другие регионы Активисты возмущены строительством коттеджа в сосновом бору





Участники протеста раскладывают покрывала и корзины с продуктами у стройплощадки в сосновом лесу – они решили устроить тут последний пикник. Ведь на месте любимых лужаек роют котлован, чтобы свести коттедж. Люди уверены – если в бору построят хоть один коттедж, вскоре весь лес превратят в городок.

Примечательно, что с 2014 года эта территория официально признана заповедной. Но участок в частную собственность раздали еще 10 лет назад. Поэтому его владелец останавливать строительство не намерен, но обещает благоустроить территорию вокруг коттеджа и не перекрывать людям доступ к местному озеру.

Напомним, не так давно в Одессе более сотни митингующих вышли на акцию против строительства комплекса для дрессировки породистых собак на месте исторического парка.

Также мы писали о том, что в Мелитополе на месте бывшего исторического памятника началось строительство автомобильной парковки.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Кропивницком защитники леса устроили протест". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.