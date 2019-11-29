В Кропивницком женщине оторвало мизинец дверями маршрутки: видео

Семидесятилетней женщине, по ее словам, водитель маршрутки даже не предложил первую помощь

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Осталась без пальца, проехавшись в маршрутке. В Кропивницком женщине дверями маршрутки оторвало мизинец. Но вместо того, чтобы оказать первую помощь, водитель окровавленную пассажирку только обругал.

На перевязки в поликлинику 70-летняя Клавдия Цима ходит ежедневно. Кровавым инцидентом для женщины закончилась поездка в кинотеатр с правнучкой. Возвращаясь, решили подъехать несколько остановок на автобусе. В переполненную маршрутку Клавдия вошла последней. Вместо ручки, вероятно, ухватилась за дверь. Когда водитель ее закрыл, мизинец попал в дверную петлю. Треть мизинца отрезало будто ножницами. Из-за невыносимой боли пострадавшая едва не потеряла сознание. Более того – могла лишиться всех пальцев на руке, говорит Мария, внучка Клавдии:

"У бабушки были деньги в руках, за маршрутку, и поэтому не придавило все пальцы. А придавило мизинчик. Страшно стало".

Водитель первую помощь окровавленной пассажирке не предоставил. Вместо того начал ругаться, вспоминает Клавдия:

"Поехали дальше – женщина говорит: "У вас аптечка должна быть". А он говорит: "Сейчас я еще буду останавливаться".

Кровотечение женщина попыталась остановить платком, который намотала на остаток пальца. А из дома на такси уже поехала в травмпункт. Врачи сделали операцию.

Игорь Горбунов, заведующий травмпунктом Кропивницкой городской больницы:

"Там оторвало кусок пальца. И мы оказали ей помощь, сформировали культю. Ногтя не будет".

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У водителя маршрутки другая версия. Анатолий говорит, автобус был переполнен. Госпожу Клавдию он просил уже не входить в салон. Когда женщина осталась безкончика мизинца, аптечку вроде предлагал.

"Я достал ее, положил. Говорю: "Женщина, берите что надо2. А она – нет спасибо, я уже завязала платочком", – заявляет Анатолий Малеванкин, водитель маршрутки.

На предприятии перевозчика случай расценивают как несчастный, а не страховой. Поэтому имеют право не компенсировать убытки Клавдии.

Татьяна Глибенко, директор предприятия-перевозчика:

"В любом случае необходимо сразу вызывать полицию, скорую помощь. Чтобы этот случай был зафиксирован. И обязательно билет должен у вас быть".

Но денежную помощь травмированной пассажирке предоставить таки обещают. Из собственных средств.

Напомним, ранее новости "Сегодня" составили ТОП самых вежливых и злых маршрутчиков Украины. В Киеве водитель сломал руку пассажирке, а в Одессе маршрутчик завез старушку прямо под подъезд.

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