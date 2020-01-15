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В курортном Очакове произошел масштабный оползень

15 января, 00:18

На побережье Днепро-Бугского лимана обрушилось пять гектаров берега

Масштабный оползень произошел в Очакове Николаевской области. На побережье Днепро-Бугского лимана обрушилось пять гектаров берега. Вблизи двух воинских частей гигантская трещина оттеснила заборы от береговой зоны. Чиновники собрались на экстренное совещание. Впрочем, признают, что самостоятельно справиться с последствиями природного бедствия не в силах. Чем грозит такое смещение, узнавали корреспонденты "Сегодня".

Глубина трещин неизвестна, а вот их протяженность – 500 метров.

Огромные трещины – вдоль всего побережья. Пять гектаров почвы отделились от береговой линии и обвалились. Потянули за собой деревья, заборы и дорогу.

"Внизу находится бетонная дорога, и чуть выше находится лестница. Буквально неделю назад эта лестница была соединена с дорогой. Из-за того, что произошел обвал, она сильно просела, и весь грунт, который здесь находится, ушел в море. Ближайшее строение от края кручи буквально на расстоянии 35-40 метров, там находятся люди. Если так дальше будет продолжаться, то пострадают люди и строения", – говорит заместитель мэра Очакова Алексей Васьков.

Военная часть, расположенная неподалеку, теперь просто нависает над обрывом.

"Хорошо, что не было личного состава, людей не было, и никаких жертв не было. Земля отошла и упал забор, который обозначал границу между обрывом и территорией, забор упал вместе с землей", – рассказал корреспондентам "Сегодня" один из военнослужащих.

Местные жители – напуганы. Рядом с пропастью – любимые зоны отдыха, дальше – базы и жилой сектор.

"Страшно. Подмоет… а мы живем, кстати, здесь рядом. Так что мы переживаем, чтобы до нас не дошло, нас не затопило", – говорит одна из местных жительниц.

Это самый масштабный оползень за полвека, говорят геологи. И пугает его мощность. Гигантский массив земли выжал из-под воды на пляжах целые горы песка. Архитекторы испуганные, потому что, говорят, оползень может повториться в любой момент.

"У нас все побережье оврагами порезанное, ходами турецкими, не только это, а все побережье в таком состоянии", – говорит руководитель отдела архитектуры и градостроительства Очакова Людмила Богун.

"Порядка 10-15 сантиметров в сутки продолжается движение. Оно, конечно, остановится, но это опасно. Это зона отдыха, здесь люди отдыхают", – говорит заместитель мэра Очакова Алексей Васьков.

На берегу – песок, а под ним глина. Она намокла и вызвала оползень.

"Нам необходимо провести обследование этого участка специалистами. Это геологи, гидротехники, которые дадут нам отчет и заключение о причинах, и рекомендации по устранению этих оползней", – считает руководитель отдела архитектуры и градостроительства Очакова Людмила Богун.

Но без неотложного укрепления побережье поползет и дальше. В местном бюджете средств на такие работы мало. Поэтому просят помощи у Киева.

В 2019 году произошел оползень на побережье под Одессой. Сдвиг грунта произошел в районе центрального пляжа.

Также произошел оползень в Ровенской области.

Ребенок, которого искали после оползня в песчаном карьере в Ровенской области, нашли мертвым.

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Источник: Сегодня

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