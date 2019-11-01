В Черкасской области в лесу нашли израненного "Бэмби": видео

У олененка была глубокая рана живота и множественные ушибы

Подобрали, вылечили и отпустили на волю – раненого "Бэмби" нашли в лесу егеря в Черкасской области. Детеныш пятнистого оленя имел глубокую рану живота.

Малыша увезли к ветеринарам. Ушибы обработали, но животное было слишком ослабленным. Ухаживали за детенышем работники охотничьего хозяйства три недели. Когда раны зажили, отпустили обратно в дикую природу.

Реклама

Напомним, ранее черный медведь пробрался в дом жителей американского штата Монтана. Зверь заблокировал себя в комнате, устроил там беспорядок, а потом устал и уснул в шкафу. Прибывшие полицейские постучали в окно комнаты с животным, чтобы его разбудить, но это не дало результата. В итоге зверя усыпили транквилизатором, а затем отпустили на свободу.

А вот в полицию штата Флорида жительница города Клируотер сообщила о том, что в ее дом пытается пробраться огромный четырехметровый аллигатор. Рептилия выбила стекло в окне кухни, расположенном на уровне земли, и проникла внутрь. Прежде чем его заметили, животное успело опрокинуть стол и стулья.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама