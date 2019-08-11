В лобовом ДТП в Сумской области пострадали шесть человек

Под Конотопом в результате жуткого лобового ДТП травмы получили шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.

Авария произошла около 21:00 на трассе Батурин-Сумы-Конотоп – там столкнулись Ford Fiesta и Daewoo Nexia. Как выяснилось, водитель Ford выезжал со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении, и столкнулся с Daewoo, который двигался во встречном направлении по главной дороге.

В результате ДТП травмы получили все участники дорожного движения: три женщины и три мужчины. Им диагностировали закрытую черепно-мозговые травы и сотрясение головного мозга. Кроме того, у водителя Ford обнаружили внутреннее кровотечение, а пассажиры этого авто – мужчины и двух женщин – получили ушибы. Водитель Daewoo получил перелом нижней трети бедра правой ноги, а его пассажирка – перелом верхней челюсти.

"В полиции по данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 ч1. Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения", проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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