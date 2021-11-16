В Луцке школьникам на дистанционке включили видео для взрослых

В Луцке во время онлайн-обучения в нескольких школах показали видео для взрослых. Директора учебных заведений обратились в киберполицию.
Об этом сообщает ТСН.
Детали инцидента
Как стало известно, порнография появилась на нескольких уроках у 5-х классов. Директор одной из школ сообщил, что сразу обратился в киберполицию и департамент образования.
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То, что видео для взрослых появилось одновременно в разных школах, подтверждают в департаменте образования. Как выяснилось, к уроку также присоединились неизвестные люди под никами школьников.
Рассматривается несколько версий
Сейчас программисты рассматривают несколько версий, как это могло произойти.
"Один вариант – некое шпионское программное обеспечение, то есть троян, который мог слить эту информацию в Сеть, или это сделано пользователем, специально раздавшим эти аккаунты", — отметил программист Андрей Божко.
Родители детей обеспокоены
Пока в киберполиции расследуют ЧП, родители беспокоятся. Ведь большинство работает, и дети на уроках занимаются самостоятельно. А гарантий, что вместо математики снова не появятся порнографические картинки, никто не дает.