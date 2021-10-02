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В Мариуполе мужчина обколол наркотиками и изнасиловал 17-летнюю девочку

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
2 октября, 09:54
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Подозреваемый пригласил домой жертву, когда она уже была пьяной
Мужчина сделал девушке три укола наркотиков / Коллаж "Сегодня"
Мужчина сделал девушке три укола наркотиков / Коллаж "Сегодня"

В Мариуполе 40-летний мужчина обколол 17-летнюю девушку наркотиками и изнасиловал. Сейчас мужчину взяли под стражу с залогом в 181 000 гривен.

Об этом сообщает Мариупольская областная прокуратура.

Что случилось

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Мужчина приехал в командировку в Мариуполь. К себе в квартиру он пригласил несовершеннолетнюю знакомую, которая была пьяна. Подозреваемый предложил девушке вступить с ним в половые отношения, но она ему отказала. Он сделал девушке три укола наркотиков, а потом изнасиловал ее.

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