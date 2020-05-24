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В Мексике нашли грузовик с расстрелянными людьми и запиской

24 мая, 16:52

Татьяна Очеретяна

Автомобиль нашли на трассе между штатами Мичоакан и Герреро

В Мексике в пикапе обнаружили тела 12 человек с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает Canoe.com.

Уточняется, что грузовик нашли на трассе, соединяющей штаты Мичоакан и Герреро.

"В координации с Минобороны и Нацгвардией Мексики мы усилили оперативные действия в муниципалитете Уэтамо после обнаружения 12 тел на дороге в направлении Терреро-Прието", – цитирует СМИ заявление Министерства общественной безопасности Мичоакана.

По данным издания, вместе с неопознанными телами в кузове пикапа осталось написанное на куске картона предупреждение о войне, которую ведут между собой криминальные группировки за территории "горячей земли" (засушливый регион, который объединяет части штатов Мехико, Герреро и Мичоакан).

Напомним, в тюрьме в центральном штате Мексики Халиско произошли столкновения. В результате восемь заключенных были убиты, а еще восемь госпитализированы с травмами. В ходе столкновений участники открыли огонь.

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Мексика грузовик расстрел

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