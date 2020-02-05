В Мелитополе родились двое камерунских карликовых баранов

Малыши не отходят от мамы, много едят и спят

В зоопарке Мелитополя родились двое камерунских карликовых баранов, сообщает "Ранок з Україною".

Внешне они напоминают коз, однако по размерам – чуть больше собаки. Эта порода попала в Украину из стран Африки – Чада и Камеруна. Животные эти неприхотливые в еде и очень любят общаться. Сейчас малыши не отходят от мамы, много едят и спят.

Ранее "Сегодня" писали о том, как агрессивный баран убил 94-летнего француза. Тело престарелого мужчины с ранами на лице и теле нашли неподалеку от деревни Систас, расположенной к югу от французского города Бордо. Животное, которое подозревают в убийстве, паслось по соседству.

По всей видимости, сначала баран боднул свою жертву с разбегу. Затем он прыгнул на сбитого с ног мужчину и стал топтать его копытами.

"Все знают, что от этого барана одни хлопоты. Он всегда набрасывался на людей, — рассказал журналистам местный житель. — На него уже жаловались, но он продолжал гулять, где хочется. И вот, к чему это привело".

Также мы писали о том, как баран напал на пастуха и увел стадо в лес.

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