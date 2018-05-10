В Менском зоопарке произошел небывалый бэби-бум

В Менском зоопарке в Черниговской области этой весной случился небывалый беби-бум – там родилось более 40 зверушек. Больше всего потомства появилось у парнокопытных, но самым неожиданным стало пополнение у семейства зеленых мартышек – Степана и Мальвины, который считали бездетной парой.

Мартышки живут вместе уже более 20 лет, а в неволе эта порода размножается крайне редко. Потому, когда малыш таки появился на свет, в зверинце это восприняли как настоящее чудо.

"Это показатель для нас, как мы присматриваем за животными, так они и приводят свое потомство", – рассказал Сергей Марченко, заведующий отдела копытных Менского зоопарка.

Интересно, что, по словам служителей зверинца, Мальвина и Степан – отличные родители.

"Да, он заботливый такой папа. Если много людей заходит в зоопарк, то он ее быстренько в серединку прячет, и двери закрывает, чтоб никто не смотрел на малыша", – поделилась наблюдениями Галина Аскерова, заведующая сектора птиц Менского зоопарка.

Также сотрудники рассказали, что отношения в обезъяньем семействе – почти как у людей, видно, что Степан и Мальвина – влюбленная пара, а детеныш их только сближает.

"Так как семья человека, так и семья этих обезьянок, они друг о друге беспокоятся, переживают", – рассказала работница зверинца Вера Збиренко.

После рождения первенца немного изменилось поведение Мальвины – у обезьяны проснулся материнский инстинкт.

"Более заботливой стала, более внимательной. Раньше к ней можно было подходить, а теперь – нет. Она за малыша – и сбегает наверх", – отметила Галина Аскерова.

Зеленым мартышкам выделили новое жилье – большую клетку, а родителей балуют вкусненьким.

"Рацион у нас, мы кормим их четыре раза в день. Утром у нас – бутерброды, яблоки, морковка, апельсины, бананы. На обед им даем каши. Через день у них бывает рыба, бывает мясо", – рассказала сотрудница Менского зоопарка Тамара Шишея.

В свою очередь, посетители признаются, что считают этот зверинец одним из лучших именно потому, что количество маленьких зверушек здесь самое большое. Кроме зеленых мартышек, в Менском зоопарке появились на свет медвежата, ламы, зебу, куланы и другие животные. Такого количества новорожденных тут не было последние 22 года.

Напомним, ранее в Киевском зоопарке порадовались пополнению у пары черных лебедей, а также показали, как слон Хорас принимает солнечные ванны. Животное с удовольствием гуляет на открытом воздухе, радуется долгожданному потеплению и ест лакомства из рук директора зоопарка.

Ранее мы сообщали, что в Киевском зоопарке в самом разгаре первая очередь его масштабной реконструкции. Сейчас приводят в порядок три озера: для пеликанов, карпов кои и резервное, вода из которого будет попадать по каскаду в первые два. К лету обещают построить здание нового приматника и заняться его оснащением.