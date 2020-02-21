В Минздраве рассказали, почему для эвакуированных из Уханя выбрали "Новые Санжары"

В этом медицинском центре, по словам Ляшка, созданы все условия для обсервации

Медицинский центр МВД "Новые Санжары" выбрали для обсервации эвакуированных из охваченного коронавирусом китайского Уханя из-за того, что заведение можно было быстро освободить без каких-либо проблем. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает "Полтавщина".

Он рассказал, что Министерство здравоохранения выбирало заведения по таким требованиям: изоляция, обеспечение холодной и горячей водой, освещение, отдельные комнаты, отдельный вход, незараженость сточных вод, обеспечения отдельного питания. Кроме того, центр "Новые Санжары" находится не в центре города, к нему есть отдельный выезд и неплохое транспортное сообщение.

Реклама

Также в случае необходимости срочной госпитализации рядом есть Полтава и Харьков. Все условия для обсервации эвакуированных, по словам Ляшка, в санатории созданы.

В тренде Потери с обеих сторон: что известно о наступлении боевиков на Донбассе

Ранее мы писали, что в сети появилось видео из медицинского центра "Новые Санжары" – его опубликовала одна из участниц событий Александра Волкова. На ролике девушка показала комнату, в которой проживают эвакуированные – условия оставляют желать лучшего.

Напомним, местные жители Новых Санжаров, узнав о размещении в местном санатории Нацгвардии эвакуированных людей, устроили митинги, переросшие в стычки с силовиками. Они забросали автобусы с людьми камнями и подожгли свои баррикады.

В соцсетях украинцы назвали митинги сельчан "днем плачевности", осудили их поведение и попросили прощения у эвакуированных людей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама