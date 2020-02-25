В Минздраве сообщили, когда появятся результаты первых анализов на коронавирус прибывших в Новые Санжары

Пробы на коронавирус у находящихся на обсервации будут брать каждые три дня

В среду, 26 февраля, станут известны результаты первых анализов на коронавирус, которые медики взяли в Новых Санжарах у эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.

"Пробы были доставлены в лабораторию Центра общественного здоровья. Первые результаты будут у нас в среду", – сказал руководитель Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

Ранее "Сегодня" сообщали, что о состоянии эвакуированных из Китая будут информировать каждый день. В этом заверил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. А пробы на коронавирус у находящихся на обсервации будут брать каждые три дня.

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За ситуацией в зоне обсервации внимательно следит корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

Он – единственный из представителей СМИ вылетел вместе со спасательной миссиейв Китай, откуда наш самолет эвакуировал граждан Украины и иностранцев. И сейчас журналист "Сегодня" проходит весь курс обсервации вместе со всеми доставленными из зараженного коронавирусом города Ухань.

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Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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