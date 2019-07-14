В Нежине мужчина застрял головой в металлическом заборе, видео

Выбраться бедолаге помогли работники ГСЧС

Скриншот.

В Нежине Черниговской области мужчина застрял головой между металлическими прутьями ограды на железнодорожном вокзале. Соответствующее видео опубликовал в Facebook местный житель Константин Попов в группе "Нежин SOS".

На видео видно, что голова мужчины застряла, и он не может освободиться из металлических прутьев ограды. Его освобождать прибыли спасатели с соответствующим специнструментом. Собственно, работы длились не более минуты, мужчина сразу ушел.

Видео собрало немало комментариев, в которых корреспонденты удивляются, как взрослый человек мог попасть в такой "плен". Есть информация, что мужчина объяснил эту ситуацию тем, что его толкнули.

Напомним, ранее в Харькове семилетняя школьница играла во дворе и застряла между двумя стволами деревьев. В "ловушку" попала нога ребенка. Освободиться девочка не могла ни сама, ни с помощью взрослых. На помощь позвали бригаду Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также мы сообщали, что в Киеве мужчина застрял в бетонной дыре около жилого дома. Туда он полез, чтобы вытащить мобильный телефон, который уронил один из прохожих. Вызвавшийся достать телефон надеялся заработать 500 гривен, эти деньги в качестве вознаграждения готов был заплатить владелец гаджета.

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