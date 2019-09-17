В Нежине представили самолеты для пограничников и спасателей, сделанные в Украине

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В городе Нежин Черниговской области продемонстрировали спасательные, патрульные и разведывательные самолеты. Все они – украинского производства. Они могут пополнить авиапарк подразделений МВД.

"Сегодня" были свидетелями того, как оценили технику спасатели и пограничники. На площадке – пять маленьких самолетиков, все они сделаны в Украине, и каждый имеет особенности.

"Мониторинг границы может быть до 500 км, туда и обратно – это 1000 км. Конструкция позволяет подвесить различное оборудование", – рассказывают специалисты об одном из летательных аппаратов.

Некоторые машины – совершенно новые, другие – выпускают серийно. Некоторая техника успешно продается в Европе и США.

"Самолет очень надежный, ресурсный. В Грузии, в летной школе они уже подходят к семи тысячам летных часов", – рассказали "Сегодня" об одном из самолетов.

Спасательные, патрульные, разведывательные, – каждый из этих самолетов может стать на вооружение пограничников или ГСЧС, если цена устроит заказчиков.

"Мне нравится любая эта техника. Посмотрим, сколько она стоит, и какое на нее можно поставить мониторинговое оборудование. И тогда определимся", – заявил начальник авиации пограничной службы Николай Тепан.

Пока авиаторы внимательно следят за выступлениями малой авиации, свои возможности демонстрирует вертолет "H225 Super Puma". Это тяжелая машина с разными возможностями – она ​и боевая, и спасательная.

Из 55 машин "Airbus", которые поступят в Украину, почти половину составят вот такие – "Super Puma". В целом же, после завершения этого контракта, отечественный парк вертолетов будет одним из крупнейших в Европе.

По словам спасателей, эти машины – значительно надежнее, чем старые советские "МИ-8". МВД получило таких уже четыре. Одну – передало нацгвардейцам, остальные – подразделениям ГСЧС.

"В этом году ожидается прибытие еще от 2-3 единиц техники. Это плавающая величина, поскольку прибытие ожидается на конец года, и многое будет зависеть от погоды. Поскольку перелет будет осуществляться "вери флай", – заявил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

Новые вертолеты поделят между нацгвардейцами, пограничниками и спасателями. Фактически эти машины станут главным элементом единой системы авиационной безопасности.

Напомним, ранее мы сообщили, что 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета в Ровенской области разбился вертолет Ми-8. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Кроме того, на Буковине легкомоторный летательный аппарат упал на огород с кукурузой. При падении аппарата травмы получили двое 51-летних мужчин. Один из них – мастер, который приехал из Хмельницкой области ремонтировать дельтаплан, другой – местный житель.

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