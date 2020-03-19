В Нежине женщина допилась до "коронавируса"

По словам врачей, пациентка страдает от похмелья, ее анализы отправили в Киев

В Черниговской области пьяная 38-летняя женщина из Нежина заявила, что у нее есть симптомы коронавируса – температура, кашель и она недавно вернулась из Италии.

Генеральный директор Центра неотложной медицинской помощи рассказал о ситуации с женщиной, которую отправили в больницу, сообщает mynizhyn.

"Пациентка в удовлетворительном состоянии. Признаков острой респираторной вирусной инфекции у женщины нет, а вот запах алкоголя и похмельный синдром – есть. Сейчас она находится в боксе, ведь мы предприняли все необходимые меры и пробудет там до получения результатов анализов, которые мы отправили в столицу", - рассказал врач.

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Как выяснилось, женщина – жительница микрорайона Фрунзовка, и 18 марта вызвала скорую, заявив, что двое суток у нее держится высокая температура, кашель, и что она задыхается.

Также она добавила, что три дня назад вернулась из Италии. Насколько правдива эта информация – пока неизвестно.

"Выехала специальная бригада и женщину срочно привезли в больницу, осмотрели. Температура была в норме. Пациентка покашливала, но это можно легко симулировать. На протяжении суток придет экспресс-результат, а конечный получим через неделю. Женщина под присмотром, и сейчас ее больше всего волнует похмельный синдром", - объяснил врач.

Ранее мы сообщали, что во Львове в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию попала 71-летняя женщина,. которая недавно вернулась из Италии.

Стоит добавить, что по состоянию на утро 19 марта в Украине зафиксировали два летальных исхода из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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