В Николаеве 13-летний подросток за рулем автомобиля сбил шестилетнего мальчика

В Николаеве легковой автомобиль, под управлением 13-летнего подростка, сбил шестилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Авария произошла вчера, 31 июля, около 18:25, во дворе жилого дома по ул. Третья Слободская, 170/2, что в Заводском районе Николаева.

"59-летний мужчина передал управление автомобилем Opel своему 13-летнему внуку, чтобы научить управлять транспортным средством. Во время движения несовершеннолетний совершил наезд на шестилетнего велосипедиста, который в этот момент сидел на обочине дороги", - сообщили в полиции.

В результате аварии, пострадавшего ребенка с телесными повреждениями госпитализировали в больницу. Сейчас на месте происшествия работают патрульные полицейские и следователи. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как ранее сообщалось, с начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий. Такую статистику опубликовала пресс-служба МВД. Кроме того, с начала года произошло 9965 аварий с пострадавшими. В ДТП травмировались 12 847 человек и 1237 человек погибли.

Кроме того, согласно статистике МВД, за 2017 год в стране произошло свыше 162 тыс. ДТП, из них с пострадавшими — 27220. Погибло 3432 человека.