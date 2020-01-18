В Николаеве арестованы трое хулиганов, которые устроили стрельбу во время "разборок"

В результате стрельбы один из "оппонентов" получил повреждение ноги, еще один - повреждение на лице

Фото: novosti-n.org

Трех молодых людей, которые подозреваются в совершении хулиганских действий с применением огнестрельного оружия в Ингульском районе Николаева, суд арестовал на два месяца без возможности внесения залога.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Вечером 15 января прохожие сообщили в полицию, что на ул. Театральная вблизи спорткомплекса из автомобиля Mercedes Benz A 160 неизвестные совершили выстрелы в направлении парней. На месте происшествия правоохранители выяснили, что между двумя группами молодых людей возник конфликт из-за личных отношений. Договорившись встретиться и поговорить, от одной из сторон конфликта пришло трое молодых людей, с другой – четверо. Со временем разговор перерос в ссору, а затем один из участников достал пистолет, предварительно, травматического действия и осуществил несколько выстрелов в направлении оппонентов. В результате стрельбы один из мужчин получил повреждение ноги, еще один – повреждение на лице и удары по голове", - говорится в сообщении.

С места происшествия злоумышленники скрылись на Mercedes Benz A 160, который вскоре нашли полицейские на одной из улиц Ингульского района. Также полицейские изъяли пистолет, предварительно, травматического действия, который злоумышленники успели выбросить в мусорный бак. В ходе последующей отработки территории спецподразделение патрульной полиции ТОР остановил автомобиль, в котором находился один из участников конфликта, под сиденьем которого патрульные заметили оружие. Автомобиль правоохранители изъяли и после получения разрешения суда провели обыск, в ходе которого изъяли травматический пистолет.

В дальнейшем полицейские установили местонахождение и задержали еще двух молодых людей.

Жителям Николаева 23-х, 24-х и 26-ти лет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Правоохранители продолжают разыскивать четвертого участника происшествия.

За содеянное молодчикам грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, что в столице продолжаются поиски стрелка, который расстрелял мужчину в киевском Гидропарке.По данным правоохранителей, он произвел 11 выстрелов по автомобилю, в котором находился предприниматель. От полученных ран мужчина скончался. В салоне автомобиля также находилась женщина, которая чудом не пострадала.

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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